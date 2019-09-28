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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (249)

Дело Атамбаева. Адвокат подаст еще одну жалобу в суд на МВД

Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев намерен обратиться в Первомайский районный суд с жалобой на действия МВД по расследованию уголовного дела о незаконном освобождении Азиза Батукаева. Об этом он сообщил 24.kg.

По словам юриста, ему отказали в двух ходатайствах — о прекращении уголовного преследования в отношении его подзащитного и о рассекречивании некоторых материалов дела. «В понедельник мы подадим заявление, и тогда суд назначит дату рассмотрения. В целом все, что происходит с моим подзащитным, противоречит закону», — сказал Сергей Слесарев.

Он добавил, что Алмазбек Атамбаев не жалуется на условия содержания. Его супруга Раиса Атамбаева и сын Кадыр намерены обратиться с заявлением о предоставлении свидания. Они ходили на встречу с Атамбаевым 17 сентября — в день рождения политика.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.
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