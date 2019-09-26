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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (244)

Дело Атамбаева. Каната Сагымбаева просят взять под стражу до 8 октября

Фото 24.kg. Канат Сагымбаев (в центре) в Первомайском районном суде

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривают меру пресечения телохранителю бывшего президента Алмазбека Атамбаева Канату Сагымбаеву.

К зданию суда пришли родственники бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ и сторонники экс-главы государства. Среди них сыновья Алмазбека Атамбаева Кадыр и Сеидбек.

По словам адвоката задержанного Замира Жоошева, следствие просит взять бывшего сотрудника ГКНБ под стражу до 8 октября.

Тетя Каната Сагымбаева Тамара Исмаилова рассказала журналистам, что сегодня президент Сооронбай Жээнбеков встречался с жителями Джеты-Огузского района, в том числе с родными задержанного. «Он удивился, что Каната Сагымбаева задержали, обещал разобраться и позвонить кому надо. Мы надеемся, что его отпустят хотя бы под домашний арест», — сказала Тамара Исмаилова.

Каната Сагымбаева обвиняют по статьям «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением», «Убийство группой лиц», а также «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица» УК КР.
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