17:55
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (243)

Суд изберет меру пресечения телохранителю Алмазбека Атамбаева

В Первомайском районном суде собираются родственники телохранителя бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Сегодня экс-сотруднику Девятой службы ГКНБ Канату Сагымбаеву должны избрать меру пресечения.

Читайте по теме
Четыре статьи Уголовного кодекса. В чем подозревают Каната Сагымбаева
Как сообщили адвокаты и сторонники задержанного, заседание планировалось провести в 16.00. Но его еще не доставили в суд. Ни сторонники, ни адвокат подозреваемого не знают, во сколько начнется заседание.

По словам родственников, Канат Сагымбаев находится на допросе в Военной прокуратуре.

Во дворе суда также находятся сторонники бывшего президента и его сыновья Кадыр и Сеидбек.

Напомним, 20 сентября стало известно, что Каната Сагымбаева уволили из ГКНБ. 24 сентября его задержал следователь Военной прокуратуры на 48 часов.
Ссылка:
просмотров: 529
Версия для печати
Материалы по теме
Четыре статьи Уголовного кодекса. В чем подозревают Каната Сагымбаева
Кундуз Жолдубаева: ГКНБ подставил телохранителя Алмазбека Атамбаева дважды
Военная прокуратура задержала бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева
Кому предъявили обвинение по событиям в Кой-Таше, рассказала Генпрокуратура
События в Кой-Таше. Ирина Карамушкина отказалась отвечать на вопросы госкомиссии
Дело Атамбаева. Телохранителя бывшего президента страны уволили из ГКНБ
Госкомиссия по событиям в Кой-Таше заслушает Абдиля Сегизбаева и депутатов
Ты самый лучший, аташка! Как Атамбаева поздравили с днем рождения родные
Дело Атамбаева. Младшему сыну разрешили свидание с отцом
Танцев не будет. СДПК отменила творческий вечер в честь Алмазбека Атамбаева
Популярные новости
Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За&nbsp;что задержан Егор Скобеев Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За что задержан Егор Скобеев
В&nbsp;отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела В отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела
Насколько хорошо вы&nbsp;знаете кыргызский язык? Тест Насколько хорошо вы знаете кыргызский язык? Тест
Военная прокуратура задержала бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева Военная прокуратура задержала бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева
Бизнес
В&nbsp;сети O!Store стартовала новая СКИДКА на&nbsp;смартфоны В сети O!Store стартовала новая СКИДКА на смартфоны
КИТ-2019: &laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; популярное приложение в&nbsp;КР скачали более 500 тысяч раз КИТ-2019: «Мой О!» — популярное приложение в КР скачали более 500 тысяч раз
Beeline Кыргызстан открыл коворкинг в&nbsp;Джалал-Абаде. Что это такое? Beeline Кыргызстан открыл коворкинг в Джалал-Абаде. Что это такое?
12&nbsp;госведомств Кыргызстана раскрыли свою статистику 12 госведомств Кыргызстана раскрыли свою статистику