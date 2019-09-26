Суд изберет меру пресечения телохранителю Алмазбека Атамбаева

В Первомайском районном суде собираются родственники телохранителя бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Сегодня экс-сотруднику Девятой службы ГКНБ Канату Сагымбаеву должны избрать меру пресечения.
По словам родственников, Канат Сагымбаев находится на допросе в Военной прокуратуре.
Во дворе суда также находятся сторонники бывшего президента и его сыновья Кадыр и Сеидбек.
Напомним, 20 сентября стало известно, что Каната Сагымбаева уволили из ГКНБ. 24 сентября его задержал следователь Военной прокуратуры на 48 часов.