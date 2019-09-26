Суд изберет меру пресечения телохранителю Алмазбека Атамбаева

В Первомайском районном суде собираются родственники телохранителя бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Сегодня экс-сотруднику Девятой службы ГКНБ Канату Сагымбаеву должны избрать меру пресечения.

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Как сообщили адвокаты и сторонники задержанного, заседание планировалось провести в 16.00. Но его еще не доставили в суд. Ни сторонники, ни адвокат подозреваемого не знают, во сколько начнется заседание.

По словам родственников, Канат Сагымбаев находится на допросе в Военной прокуратуре.

Во дворе суда также находятся сторонники бывшего президента и его сыновья Кадыр и Сеидбек.

Напомним, 20 сентября стало известно, что Каната Сагымбаева уволили из ГКНБ. 24 сентября его задержал следователь Военной прокуратуры на 48 часов.