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Общество

Легализация взяток? Перевод на самофинансирование больниц приведет к их развитию

Легализация неформальных платежей в госклиниках приведет к их развитию. Такое мнение на круглом столе озвучил заместитель директора, главный врач Национального хирургического центра Таалай Акматов.

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По его словам, в Бишкеке у пяти клиник есть хирургические отделения, но экстренных больных круглосуточно без выходных принимает только НХЦ.

«Можно посчитать только затраты на коммунальные услуги. Круглосуточно горит свет, используется вода и так далее. В операционном блоке постоянно дежурят 20 человек», — отметил Таалай Акматов.

Он добавил, что у центра постоянно возникают финансовые риски.

«Сейчас заработок лечебного заведения зависит от числа пролеченных пациентов. Но почти половину поступающих к нам больных после первичного осмотра мы отправляем на амбулаторное лечение. А ведь это тоже расходы: осмотр, анализы, капельницы и другие», — заметил главврач.

Он подчеркнул, что легализация неформальных платежей пациентов может помочь развитию лечебных заведений.

«Если посчитать эти деньги, то получится бюджет ФОМС. Так лучше будет, если их платить будут официально. Это и польза пациенту, и государству, и клинике. Как нам развиваться, если у нас задолженность сейчас 10 миллионов сомов? У нас в операционной стоит оборудование, переданное 20 лет назад. Оно и морально, и технически устарело. Пройдет полгода-год, и сломается. Тогда остановится экстренная хирургия», — пояснил Таалай Акматов.

В то же время он сообщил, что из-за устаревшего оборудования, условий госклиникам сложно конкурировать с частниками, а следовательно, зарабатывать.

Напомним, что правительственной программой по развитию охраны здоровья населения и системы здравоохранения «Здоровый человек — процветающая страна» предусмотрен в пилотном режиме перевод стационаров, имеющих статус государственных или национальных, на самофинансирование.
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