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Общество

На таможне устанавливают системы онлайн-наблюдения

В Кыргызстане внедряют систему онлайн-видеомониторинга таможенных процессов. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По ее данным, специальная система будет не только вести видеонаблюдение, но и в онлайн-режиме передавать данные в центральный аппарат ГТС. Это делают для контроля работы таможенников на пунктах пропуска и в местах таможенного оформления (МТО). Установку планируют завершить до конца года.

«В пяти МТО камеры видеонаблюдения установили владельцы складов временного хранения. Еще в четырех идут работы. По соглашению между правительствами Кыргызстана и России об оказании технического содействия установили 472 камеры видеонаблюдения на девяти пунктах пропуска. Все камеры видеонаблюдения на пунктах пропуска и местах таможенного оформления подключают к системе онлайн-мониторинга в центральном аппарате ГТС. Видеонаблюдение на пунктах пропуска «Торугарт» и «Иркештам» подключили к национальной системе мониторинга через систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук», — говорится в сообщении.
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