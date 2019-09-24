В вебкам-студии в Алматы задержан уроженец Кыргызстана

В алматинской вебкам-студии задержан выходец из Кыргызстана. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По данным издания, в Алматы выявлена подпольная организация, где девушки оказывали виртуальные интимные услуги. Все работницы, а также программист из КР, обеспечивающий техническую поддержку, задержаны.

Отмечается, что студия находилась в двух арендованных элитных квартирах, а сотрудниц набирали через рекламу о приеме «девушек модельной внешности на работу с высоким заработком».

Начато досудебное расследование по статье 311 «Незаконное распространение порнографических материалов или предметов» УК РК.

Уточняется, что все задержанные будут допрошены в процессуальном порядке и по степени ответственности к ним будут применены меры в соответствии с уголовным законодательством.