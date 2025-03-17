В Бишкеке задержан подозреваемый в организации вебкам-студии

В Бишкеке милиция задержала 30-летнего мужчину в качестве подозреваемого по делу об организации вебкам-студии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, ранее в милицию поступило сообщение о том, что «неизвестные через интернет-сайты приглашают девушек на работу моделью в вебкам-студиях». По данному факту возбуждено уголовное дело.

В результате следственно-оперативных мероприятий подозреваемый водворен в ИВС. Следствие по уголовному делу продолжается.

В 2024 году приняты поправки в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях, согласно которым введена ответственность за организацию вебкам-студий. Так, за организацию и содействие проституции и разврат через интернет в прямом эфире введен штраф от 100 тысяч до 200 тысяч сомов или лишение свободы до трех лет. Для тех, кто соврешил подобное преступление по предварительному сговору с группой лиц или в составе организованной преступной группы, предусмотрены более строгие наказания.