Происшествия

В Бишкеке раскрыта сеть вебкам-студий: задержаны организаторы

Госкомитет национальной безопасности задержал участников организованной преступной группы, создавшей сеть вебкам-студий в столице.

По данным спецслужб, по фактам организации и содействия проституции и разврату через интернет-сети (вебкам-студии) задержаны и привлечены к уголовной ответственности Ч.у.Э., Н.А.К., Р.Б.Р. и А.к.Ш. Установлено, что, действуя в составе преступной группы, они организовали и обеспечили функционирование сети вебкам-студий в столице.

В целях конспирации и сокрытия противоправной деятельности члены группы арендовали квартиры в различных районах Бишкека. По всем выявленным адресам проведены неотложные обысковые мероприятия, в ходе которых обнаружены и изъяты веб-камеры, осветительное оборудование, компьютерная техника и иные технические средства, эротические костюмы и атрибуты, а также сексуальные игрушки, предназначенные для проведения откровенных онлайн-трансляций сексуального характера.

Отмечается, что вовлечение моделей для занятий вебкам-деятельностью осуществлялось посредством таргетированной рекламы в социальных сетях. В отношении вебкам-моделей А.С.Н.к., С.А.С., Т.М.М., А.А.А., М.А.А. и Т.М.У. применены меры административного характера.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех лиц, имеющих причастность к данному преступлению.
