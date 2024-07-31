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Внесены изменения в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаровподписал Закон Кыргызской Республики«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях)».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 26 июня 2024 года.

Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях)» (далее — Закон) принят в целях установления противоправности организации, содействия и занятия проституцией и развратом через интернет в прямом эфире (онлайн) с помощью специальной платформы (вебкам-студии) и установления ответственности за указанные деяния.

Так, указанный Закон предусматривает внесение следующих изменений:

1) внесение в Уголовный кодекс Кыргызской Республики (далее — Уголовный кодекс) изменения, согласно которому устанавливается уголовная ответственность за организацию и содействие проституции и разврату через интернет сети (вебкам-студии);

2) внесение в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях дополнения, согласно которому устанавливается ответственность за занятие проституцией и за участие в прямом эфире (онлайн) через интернет в действиях порнографического характера.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/300620/
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