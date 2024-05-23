Депутат Жогорку Кенеша предлагает не штрафовать вебкам-моделей

Работниц вебкам-студий не стоит штрафовать. Такое предложение внес на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев.

Отметим, парламентарии рассматривали проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (Уголовный кодекс, Кодекс о правонарушениях)» в первом чтении. Инициаторы предлагают криминализировать организацию вебкам-студий и предусмотреть штраф до 300 тысяч сомов или лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

«Организаторов вебкам-студий нужно наказывать жестко, эпоха Даниэлей Аджиевых прошла. Почему девушки идут на это? Не от хорошей же жизни, лучше привлекайте их к общественным работам. Если будем наказывать их штрафом, они обратно вернутся к секс-индустрии только для того, чтобы оплатить этот штраф», — сказал Дастан Бекешев.