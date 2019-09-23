События в Кой-Таше. Ирина Карамушкина отказалась отвечать на вопросы госкомиссии

Депутаты парламента Асель Кодуранова и Ирина Карамушкина отказались приходить на заседание государственной комиссии по событиям в селе Кой-Таш 7-8 августа. Об этом сегодня сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков.

По его словам, это их личное дело и госкомиссия не следственный орган, чтобы вызывать их на допрос.

Член комиссии Исмаил Исаков возразил, сказав, что показания депутатов Жогорку Кенеша очень важны при расследовании событий 7-8 августа.

«Вы сказали, что это их дело, но это не так. Они были там в гуще событий. У нас есть вопросы, и мы должны их задать. Потом будут говорить, что мы не выслушали нардепов. Возможно, есть необходимость в письме на имя спикера. Мы приглашаем их обеих не из своих личных интересов. Мы уже выслушали позицию Равшана Джеенбекова, нужно послушать теперь и их», — отметил он.

Клара Сооронкулова поснила, что депутаты являются государственными служащими и обязаны приходить на заседания госкомиссии.

Напомним, что после задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В состав комиссии вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. Свое заключение они должны представить Жогорку Кенешу к концу сентября.