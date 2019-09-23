16:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (231)

События в Кой-Таше. Ирина Карамушкина отказалась отвечать на вопросы госкомиссии

Депутаты парламента Асель Кодуранова и Ирина Карамушкина отказались приходить на заседание государственной комиссии по событиям в селе Кой-Таш 7-8 августа. Об этом сегодня сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков.

По его словам, это их личное дело и госкомиссия не следственный орган, чтобы вызывать их на допрос.

Член комиссии Исмаил Исаков возразил, сказав, что показания депутатов Жогорку Кенеша очень важны при расследовании событий 7-8 августа.

«Вы сказали, что это их дело, но это не так. Они были там в гуще событий. У нас есть вопросы, и мы должны их задать. Потом будут говорить, что мы не выслушали нардепов. Возможно, есть необходимость в письме на имя спикера. Мы приглашаем их обеих не из своих личных интересов. Мы уже выслушали позицию Равшана Джеенбекова, нужно послушать теперь и их», — отметил он.

Клара Сооронкулова поснила, что депутаты являются государственными служащими и обязаны приходить на заседания госкомиссии.

Напомним, что после задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В состав комиссии вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. Свое заключение они должны представить Жогорку Кенешу к концу сентября.
Ссылка:
просмотров: 629
Версия для печати
Материалы по теме
Кому предъявили обвинение по событиям в Кой-Таше, рассказала Генпрокуратура
Дело Атамбаева. Телохранителя бывшего президента страны уволили из ГКНБ
Госкомиссия по событиям в Кой-Таше заслушает Абдиля Сегизбаева и депутатов
Ты самый лучший, аташка! Как Атамбаева поздравили с днем рождения родные
Дело Атамбаева. Младшему сыну разрешили свидание с отцом
Танцев не будет. СДПК отменила творческий вечер в честь Алмазбека Атамбаева
Держитесь, дорогой Алмазбек Шаршенович! СДПК поздравила бывшего президента
Дело Атамбаева. Карамушкину, Кодуранову и членов СДПК вновь вызвали на допрос
Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие
Поздравь бывшего. В день рождения Атамбаева организуют точку по сбору пожеланий
Популярные новости
Дело Атамбаева. Телохранителя бывшего президента страны уволили из&nbsp;ГКНБ Дело Атамбаева. Телохранителя бывшего президента страны уволили из ГКНБ
На&nbsp;юг&nbsp;Кыргызстана перегоняют военную технику. Доукомплектовывают войска На юг Кыргызстана перегоняют военную технику. Доукомплектовывают войска
Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За&nbsp;что задержан Егор Скобеев Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За что задержан Егор Скобеев
Морально поддержал Атамбаева. Абдиля Сегизбаева опрашивают о&nbsp;событиях в&nbsp;Кой-Таше Морально поддержал Атамбаева. Абдиля Сегизбаева опрашивают о событиях в Кой-Таше
Бизнес
Всемирный день чистоты: как его отмечали горожане Всемирный день чистоты: как его отмечали горожане
ОАО &laquo;МАМ&raquo; провело субботник во&nbsp;Всемирный день чистоты ОАО «МАМ» провело субботник во Всемирный день чистоты
Руководители Кыргызтелекома оказали помощь пострадавшим в&nbsp;пограничном конфликте Руководители Кыргызтелекома оказали помощь пострадавшим в пограничном конфликте
MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы