В ОАО «Востокэлектро» новое руководство

В ОАО «Востокэлектро» назначены гендиректор и его заместители. Об этом сообщила пресс-служба ОАО.

По ее данным, решением совета директоров генеральным директором вместо Максатбека Чыныбекова назначен Алмасбек Жумакадыров.

Первым заместителем по техническим вопросам переизбран Мирбек Тюменбаев, заместителем по коммерческим вопросам стал Улан Сапаров вместо Максата Сагындыкова, замом по финансовым вопросам назначен Нурбек Азыгалиев вместо Касена Шакирова.

Ранее сообщалось, что сменилось руководство ОАО «Ошэлектро» и «Джалалабатэлектро».