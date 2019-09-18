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Общество

В юго-восточной части Бишкека не будет холодной воды

В юго-восточной части Бишкека завтра, 19 сентября, с 9.00 до 17.00 не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По его данным, подачу прекратят абонентам, проживающим в районе, ограниченном улицами Достоевского, Анкара, Ауэзова и линией железной дороги.

Причина отключения — ремонтно-профилактические работы на водозаборе «Контррезервуары».

Бишкекводоканал приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, предприятия и учреждения запастись питьевой водой. С вопросами можно обращаться в Центральную диспетчерскую службу предприятия по телефону: 0312560320 или писать по WhatsApp-каналу на номер: 0770838458.
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