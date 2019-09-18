21:11
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане (101)

В Кыргызстане с осужденными к пожизненному сроку обращаются жестоко

В Кыргызстане часть приговоренных к пожизненному сроку лишения свободы содержится в СИЗО-1 в одиночных камерах цокольного этажа. Об этом заявил глава Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.

По его словам, это запрещено по закону. Но этапировать таких осужденных не торопятся. «Условия содержания не соответствуют минимальным стандартам и нарушают нормы национального законодательства. Размер камеры — 1,15×3,5 метра. Камера не проветривается, отсутствует естественная и искусственная вентиляция, нет раковины с проточной водой. Доступа к естественному освещению нет. Пожизненное содержание человека в подобных условиях является жестоким и бесчеловечным обращением», — сказал Нурдин Сулайманов.

Он отметил, что одной из основных причин сложившейся практики бесчеловечных и унижающих достоинство условий содержания заключенных в учреждениях ГСИН является недофинансирование на протяжении последних 25 лет. 

Финансирование осуществляется в среднем на 38-39 процентов от расчетной потребности, что, соответственно, не позволяет решать вопросы обеспечения деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы в полном объеме.

Нурдин Сулайманов

Напомним, что в декабре 2017 года в Кыргызстане открыли колонию для пожизненно осужденныхВ стране таких заключенных около 300 человек.
Ссылка:
просмотров: 110
Версия для печати
Материалы по теме
Грабеж матери Мирбека Атабекова. Адвокат заявляет о пытках подозреваемого
В Кыргызстане пострадавшие по делу о пытках получат 200 тысяч сомов
В Кыргызстане пройдет Международный фестиваль документальных фильмов
Шамиль Атаханов жаловался в Центр по предупреждению пыток
Кыргызстанцы считают, что пытки можно применять как метод дознания
Заключенный исправительной колонии пожаловался на пытки со стороны милиции
Расследование по пыткам в ИВС ГУВД Бишкека поручено ГКНБ
Милицейские пытки в ИВС ГУВД Бишкека продолжаются
Правозащитники требуют освободить пожилых и тяжело больных заключенных
В Кыргызстане предлагают изменить условно-досрочное освобождение осужденных
Популярные новости
Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по&nbsp;торговому центру и&nbsp;вызвали гнев Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по торговому центру и вызвали гнев
Самба, румба, ла-ла-ла. Бек Борбиев впервые записал песню на&nbsp;русском языке Самба, румба, ла-ла-ла. Бек Борбиев впервые записал песню на русском языке
Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие
Нью-Йорк&nbsp;&mdash; город возможностей. Кыргызстанка о&nbsp;жизни в&nbsp;США и&nbsp;родительском саду Нью-Йорк — город возможностей. Кыргызстанка о жизни в США и родительском саду
Бизнес
Подключись к&nbsp;новым тарифам&nbsp;О! и&nbsp;получи O! Safe Kids и&nbsp;карту &laquo;Элкарт&raquo; бесплатно Подключись к новым тарифам О! и получи O! Safe Kids и карту «Элкарт» бесплатно
Золото выросло в&nbsp;цене. &laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает инвестировать в&nbsp;драгметаллы Золото выросло в цене. «Бакай Банк» предлагает инвестировать в драгметаллы
Новые &laquo;Галактики&raquo; теперь в&nbsp;O!Store Новые «Галактики» теперь в O!Store
Оплачивайте коммунальные услуги в&nbsp;MegaPay, и&nbsp;на&nbsp;это есть пять причин Оплачивайте коммунальные услуги в MegaPay, и на это есть пять причин