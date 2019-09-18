В Кыргызстане с осужденными к пожизненному сроку обращаются жестоко

В Кыргызстане часть приговоренных к пожизненному сроку лишения свободы содержится в СИЗО-1 в одиночных камерах цокольного этажа. Об этом заявил глава Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.

По его словам, это запрещено по закону. Но этапировать таких осужденных не торопятся. «Условия содержания не соответствуют минимальным стандартам и нарушают нормы национального законодательства. Размер камеры — 1,15×3,5 метра. Камера не проветривается, отсутствует естественная и искусственная вентиляция, нет раковины с проточной водой. Доступа к естественному освещению нет. Пожизненное содержание человека в подобных условиях является жестоким и бесчеловечным обращением», — сказал Нурдин Сулайманов.

Он отметил, что одной из основных причин сложившейся практики бесчеловечных и унижающих достоинство условий содержания заключенных в учреждениях ГСИН является недофинансирование на протяжении последних 25 лет.

Финансирование осуществляется в среднем на 38-39 процентов от расчетной потребности, что, соответственно, не позволяет решать вопросы обеспечения деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы в полном объеме. Нурдин Сулайманов

Напомним, что в декабре 2017 года в Кыргызстане открыли колонию для пожизненно осужденных. В стране таких заключенных около 300 человек.