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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (216)

Госкомиссия по событиям в Кой-Таше заслушает Абдиля Сегизбаева и депутатов

Члены госкомиссии по изучению событий 7-8 августа этого года в селе Кой-Таш провели выездное заседание в ГКНБ. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

Уточняется, что в ходе очередного заседания председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев представил членам комиссии для ознакомления пакет документов, в том числе имеющих гриф «совершенно секретно».

На следующее заседание госкомиссия решила пригласить депутатов парламента Ирину Карамушкину, Асель Кодуранову, общественного деятеля Турусбека Коеналиева, экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева.

Напомним, что после задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В состав комиссии вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. Свое заключение они должны представить Жогорку Кенешу к концу сентября.

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