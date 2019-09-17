В полномочном представительстве правительства в Баткенской области опровергают информацию, что из села Максат Лейлекского района Баткенской области эвакуировано около 700 человек.
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В здании местной школы, по данным Министерства чрезвычайных ситуаций, на ночь разместились 128 человек, утром в школе остались 90 граждан.
Напомним, ранее представители местных властей сообщили 24.kg, что из села Максат Лейлекского района Баткенской области эвакуированы 752 жителя.
Накануне на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.