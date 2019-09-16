Дело Айткулова. Материалы переданы в Октябрьский районный суд

Следственная служба ГУВД Бишкека передала уголовное дело по мошенничеству в отношении Икрамидина Айткулова в Октябрьский районный суд. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Ранее сообщалось, что расследование, проводимое Следственной службой ГУВД, в рамках досудебного производства по статье 204 (мошенничество) УК КР, завершено.

Досудебное производство по остальным делам продолжается.

Напомним, Икрамидина Айткулова задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он взял у клиента $5 тысяч 500 и не вернул. Икрамидин Айткулов является адвокатом отправленного в отставку замминистра Курсана Асанова. Решением суда адвоката отпустили под домашний арест.