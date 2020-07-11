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Общество

Адвокат просит привлечь к ответственности члена Совета по отбору судей

Адвокат Икрамидин Айткулов просит привлечь к ответственности члена Совета по отбору судей Алтынбека Тумонова. Об этом он сообщил 24.kg.

По словам юриста, 9 июля члены совета провели собеседование с действующими судьями Первомайского районного суда. Алтынбек Тумонов докладывал об Айбеке Эрнис уулу.

«Докладчик заявил, что Айбек Эрнис уулу имеет лишь одно дисциплинарное взыскание в виде предупреждения. Однако он не указал, что в 2019 году по моей жалобе в отношении этого судьи также вынесли взыскание. Это считается нарушением. В связи с этим я обратился в Генеральную прокуратуру и попросил привлечь к ответственности члена Совета по отбору судей», — сказал Икрамидин Айткулов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159080/
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