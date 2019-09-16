В мэрии напомнили горожанам, что надо сделать перед началом отопительного сезона

Бишкектеплоэнерго напоминает, что необходимо сделать горожанам перед началом отопительного сезона:

заменить или установить краны Маевского на отопительных приборах верхних этажей;

промыть или заменить старые и засоренные многолетними шламовыми и грязевыми отложениями приборы отопления, а также отремонтировать нерабочие смесители;

отремонтировать или заменить аварийные вентили на разводящих трубопроводах, также перекрыть отсекающий вентиль на горячую воду при использовании автономного водопрогревателя типа «Аристон», а при неиспользовании — закрыть подачу холодной воды;

утеплить окна, отремонтировать и привести в порядок входные двери в квартирах, подъездах и установить пружины.

В предприятии отмечают, что тепло в домах зависит не только от городской администрации, но и от своевременно проводимых жильцами профилактических мероприятий.

Горячую воду и тепло в дома бишкекчан подают две организации: ОАО «Бишкектеплосеть» — дочерняя компания Национального энергохолдинга и коммунальное предприятие «Бишкектеплоэнерго» — структурное подразделение мэрии, обеспечивающее теплом те части города, куда не доходят магистральные трубопроводы ОАО «Бишкектеплосеть».

По всем вопросам, связанным с теплоснабжением, которое обеспечивает КП «Бишкектеплоэнерго», можно обращаться по телефонам: 0312212847, 212844 и WhatsApp-каналу 0500287070.

Абоненты ОАО «Бишкектеплосеть» могут звонить по номерам: