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Общество

В Бишкеке установили «большую раскраску» — рисовать на ней может каждый

Фото 24.kg

На Старой площади в Бишкеке установили «большую раскраску» — арт-объект российского художника Максима Гошко-Данькова. Он появился в рамках проводимых в столице дней Москвы.

«Обычно художники позиционируются как эгоисты и редко дают возможность другим людям интегрировать в свое творчество. В какой-то момент своего творческого пути обнаружил, что мне необходимо такое внедрение. Я понял, что мне очень нравится привлекать людей, чтобы творить вместе, создавать арт-объекты коллективного творчества. Здесь присутствует одна моя душа, а когда за день проходит 5 тысяч душ, то все играет другими красками. И даже дело не в маркерах, а в тех руках, которые ко всему этому прикасаются, и в тех головах, что все это обрабатывают. Это дорогого стоит», — рассказал Максим Гошко-Даньков.

По его словам, объект в Бишкеке простоит неделю. Промоутеры будут помогать все зарисовать и создать крутую картину.

«Дальнейшую судьбу объектов решают местные власти. Кто-то забирает в музеи, детские сады», — отметил художник.

Максим Гошко-Даньков — единственный художник, создающий городские арт-объекты «стены-раскраски».
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