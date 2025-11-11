12:38
Общество

В музее Тайваня уборщик уничтожил арт-объект, приняв его за грязное зеркало

В музее Тайваня доброволец-уборщик случайно повредил произведение современного искусства, решив, что перед ним просто запыленное зеркало. Об этом пишут иностранные СМИ.

Инсталляция известного художника Чэнь Сунчжина представляла собой зеркало, покрытое многолетним слоем пыли и установленное на деревянную панель. По замыслу автора, пыль была ключевой частью работы и символизировала «культурную память, забытые воспоминания и течение времени». Центральное светлое пятно на поверхности интерпретировалось как точка человеческого присутствия и взаимодействия.

из интернета
Фото из интернета. В музее Тайваня уборщик случайно уничтожил арт-объект, приняв его за грязное зеркало

Однако уборщик решил, что зеркало загрязнено, и тщательно протер его туалетной бумагой, полностью удалив смысловой слой. Вернуть первоначальный «запыленный» вид произведения уже невозможно.

Руководство музея принесло художнику официальные извинения и рассматривает вопрос о компенсации нанесенного ущерба.
