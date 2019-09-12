Беспорядки в Кой-Таше. Местные жители рассказали омбудсмену о том, что боятся

Омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов провел встречу с жителями села Кой-Таш, которые пострадали во время беспорядков 7-8 августа.

Главный правозащитник страны проинформировал о том, что в институте акыйкатчи создана комиссия, которая изучает произошедшее.

«Тут сидят заведующие отделами по всем направлениям: по правам женщин, детей, стариков, инвалидов, военных и так далее. Если у вас есть жалобы, вы должны подробно рассказать обо всем, комиссия все зафиксирует и будет передавать в соответствующие органы. Мы не имеем права вмешиваться в работу правоохранительных органов, говорить им, какое решение выносить, как проводить следствие и так далее. Наша единственная задача — соблюдение прав человека. Поэтому, если есть факты нарушения ваших прав, комиссия все зафиксирует», — сказал Токон Мамытов.

Сельчане сообщили омбудсмену, что из числа местных жителей было много пострадавших во время событий 7-8 августа, но все время говорится только о пострадавших силовиках. По их словам, они боялись обращаться в больницы и лечились дома.

Сторонники арестованного Алмазбека Атамбаева также потребовали освобождения задержанных после событий жителей сел Кой-Таш и Арашан.

Беспорядки в Кой-Таше начались после того, как силовики предприняли попытку осуществить принудительный привод бывшего президента страны на допрос по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Позже Алмазбек Атамбаев сдался властям. Он арестован. Статуса свидетеля бывший глава государства лишился — теперь он фигурант сразу нескольких уголовных дел. Ему инкриминируют в том числе убийство, захват заложников, организацию массовых беспорядков.

29 августа образована Государственная комиссия по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.