14:44
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (202)

Беспорядки в Кой-Таше. Местные жители рассказали омбудсмену о том, что боятся

Омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов провел встречу с жителями села Кой-Таш, которые пострадали во время беспорядков 7-8 августа.

Главный правозащитник страны проинформировал о том, что в институте акыйкатчи создана комиссия, которая изучает произошедшее.

«Тут сидят заведующие отделами по всем направлениям: по правам женщин, детей, стариков, инвалидов, военных и так далее. Если у вас есть жалобы, вы должны подробно рассказать обо всем, комиссия все зафиксирует и будет передавать в соответствующие органы. Мы не имеем права вмешиваться в работу правоохранительных органов, говорить им, какое решение выносить, как проводить следствие и так далее. Наша единственная задача — соблюдение прав человека. Поэтому, если есть факты нарушения ваших прав, комиссия все зафиксирует», — сказал Токон Мамытов.

Сельчане сообщили омбудсмену, что из числа местных жителей было много пострадавших во время событий 7-8 августа, но все время говорится только о пострадавших силовиках. По их словам, они боялись обращаться в больницы и лечились дома.

Сторонники арестованного Алмазбека Атамбаева также потребовали освобождения задержанных после событий жителей сел Кой-Таш и Арашан.

Беспорядки в Кой-Таше начались после того, как силовики предприняли попытку осуществить принудительный привод бывшего президента страны на допрос по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Позже Алмазбек Атамбаев сдался властям. Он арестован. Статуса свидетеля бывший глава государства лишился — теперь он фигурант сразу нескольких уголовных дел. Ему инкриминируют в том числе убийство, захват заложников, организацию массовых беспорядков.

29 августа образована Государственная комиссия по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
Ссылка:
просмотров: 568
Версия для печати
Популярные новости
СДПК просит генпрокурора возбудить дело на&nbsp;Сооронбая Жээнбекова и&nbsp;уволиться СДПК просит генпрокурора возбудить дело на Сооронбая Жээнбекова и уволиться
Неделя-24. Что делает Алмазбек Атамбаев в&nbsp;СИЗО и&nbsp;контейнерная школа в&nbsp;Нарыне Неделя-24. Что делает Алмазбек Атамбаев в СИЗО и контейнерная школа в Нарыне
Смертельное ДТП с&nbsp;автобусом. УОБДД рассказало подробности автокатастрофы Смертельное ДТП с автобусом. УОБДД рассказало подробности автокатастрофы
Невестка премьер-министра требует с&nbsp;депутата Строковой миллион сомов Невестка премьер-министра требует с депутата Строковой миллион сомов
Бизнес
Получайте знания бесплатно с&nbsp;помощью тарифной опции &laquo;Образование&raquo; от&nbsp;MegaCom Получайте знания бесплатно с помощью тарифной опции «Образование» от MegaCom
Сеть магазинов O!Store растет и&nbsp;расширяет свою географию. Адреса новых филиалов Сеть магазинов O!Store растет и расширяет свою географию. Адреса новых филиалов
Кыргызтелеком предлагает услуги по&nbsp;размещению серверного и&nbsp;сетевого оборудования Кыргызтелеком предлагает услуги по размещению серверного и сетевого оборудования
Сборная ОАО &laquo;МАМ&raquo; на&nbsp;Иссык-Кульских спортивных играх выиграла более 10&nbsp;медалей Сборная ОАО «МАМ» на Иссык-Кульских спортивных играх выиграла более 10 медалей