Представители ГКНБ объяснили членам госкомиссии, почему в Кой-Таше была «Альфа»

Члены государственной комиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа провели очередное заседание. Лидер парламентской фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков, входящий в ее состав, сообщил 24.kg подробности.

По его словам, сегодня заслушали информацию представителей МВД и ГКНБ. В частности, госкомиссию интересовало, как в Кой-Таше оказалось спецподразделение ГКНБ «Альфа» и почему задержание бывшего президента Алмазбека Атамбаева не проводил милицейский СОБР.

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«Как нам сообщили, ГКНБ принял решение по ходатайству следователей о принудительном приводе, поэтому проведение операции поручили «Альфе». Но это пока только начало. Мы еще будем запрашивать, изучать. Используем и вопросы, которые предлагают задать юристы правовой клиники «Адилет», — сказал Алмазбек Баатырбеков.

Отметим, вся документация по использованию «Альфы», задержанию Атамбаева, следствию носит гриф «Секретно». Оглашению сведения не подлежат.

Государственной комиссии поручено в месячный срок изучить вопрос и подготовить заключение для последующего информирования Жогорку Кенеша.