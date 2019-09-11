Икрамжану Илмиянову продлили арест в СИЗО ГКНБ до 11 ноября

В Октябрьском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу бывшего советника президента страны Икрамжана Илмиянова.

Адвокат подсудимого Тынарбек Аскаров просил изменить Икрамжану Илмиянову меру пресечения на не связанную с арестом.

Выслушав доводы сторон, суд отказал в ходатайстве юриста и продлил обвиняемому срок содержания под стражей в СИЗО ГКНБ на два месяца — до 11 ноября.

Отметим, второй подсудимый — сотрудник налоговой службы Рустам Шакиров отсутствует на заседаниях. Известно, что у него обнаружено онкологическое заболевание и он госпитализирован.

Адвокат Рустама Шакирова просил приостановить в отношении его подзащитного рассмотрение уголовного дела.

Судья Дамирбек Назаров отметил, что этот вопрос будет рассмотрен, если сторона защиты представит необходимые документы.

Икрамжана Илмиянова обвиняют в получении $150 тысяч от ОсОО «Дизель комплект» в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017 году. Его водворили в СИЗО ГКНБ и предъявили обвинение в мошенничестве.