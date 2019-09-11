Суд над экс-мэрами. У Кубанычбека Кулматова сдают нервы

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В суде допрашивают свидетелей по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Бывшие руководитель департамента инвестиций и завотделом инфраструктуры и мониторинга отметили, что не знают о деталях строительства, поскольку Министерство образования этим не занималось. Они объяснили, что ведомство лишь подает заявки на включение объектов в титульный список. Но и другие органы могут это делать. Окончательно документ формирует Госстрой, а утверждает правительство.

Когда приступили к допросу представителя потерпевшей стороны — ведущего специалиста управления правового обеспечения Дуйшена Акимжанова, прокурор поинтересовался, что он может показать по строительству школы в «Калыс-Ордо», выделенным грантовым средствам.

«Мне известно, что было протокольное совещание у премьер-министра в начале 2014 года, в мае Минобразования стало готовить проект распоряжения, однако лист согласования не прошел до конца», — ответил он.

Выяснилось, что Акимжанов назначен на должность в 2017-м, поэтому не знает содержания протокола совещания у главы кабмина. Прокурор передал документ, чтобы он зачитал. Это вызвало возмущение у сторонников обвиняемых. По их словам, чиновник, назначенный на должность много позже, не может свидетельствовать о событиях, которые происходили в 2014 году.

В зале поднялся шум. Суд потребовал удалить одного из присутствующих — сторонницу экс-мэра Кубанычбека Кулматова. После того как пристав ее вывел, обвиняемый Кубанычбек Кулматов стал трясти решетку, требовать выпустить его и вернуть сторонницу. Последнюю просьбу удовлетворили, после чего продолжили допрос.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.