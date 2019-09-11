В Бишкеке милиционеры помогли заблудившемуся мальчику добраться до дома

В Бишкеке сотрудники милиции помогли заблудившемуся мальчику добраться до дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД.

Уточняется, что 10 сентября примерно в 12.30 на пульт «102» поступило сообщение, что на центральной площади Ала-Тоо нашелся маленький мальчик, который заблудился, возвращаясь из школы.

«На место вызова прибыли сотрудники мобильного батальона и инспекторы по делам несовершеннолетних УВД Первомайского района. Выяснилось, что восьмилетний Б.Э. после уроков заблудился по дороге домой. Сотрудники столичной милиции установили адрес проживания потерявшегося, доставили его домой и передали родителям», — проинформировали в ГУВД.