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Общество

В Бишкеке милиционеры помогли заблудившемуся мальчику добраться до дома

В Бишкеке сотрудники милиции помогли заблудившемуся мальчику добраться до дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД.

Уточняется, что 10 сентября примерно в 12.30 на пульт «102» поступило сообщение, что на центральной площади Ала-Тоо нашелся маленький мальчик, который заблудился, возвращаясь из школы.

«На место вызова прибыли сотрудники мобильного батальона и инспекторы по делам несовершеннолетних УВД Первомайского района. Выяснилось, что восьмилетний Б.Э. после уроков заблудился по дороге домой. Сотрудники столичной милиции установили адрес проживания потерявшегося, доставили его домой и передали родителям», — проинформировали в ГУВД.
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