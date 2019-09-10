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Общество

На противопожарную сигнализацию в школах Бишкека выделили 44 миллиона сомов

Не во всех школах Бишкека работает противопожарная сигнализация. Эту проблему озвучили на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам.

По словам заместителя начальника управления образования мэрии столицы Натальи Никифоровой, на обработку деревянных чердачных конструкций, установку противопожарной системы выделено более 44 миллионов сомов. Однако тендеры проведены не во всех районах.

Это возмутило депутата Казыбека Эргешова. «Время поджимает. Если до конца года не проведете тендеры, средства сгорят. Надо было в летнее время проводить работу, когда учеников не было», — сказал он.

Наталья Никифорова отметила, что такие большие суммы на эти цели выделяются впервые, поэтому есть задержка. «Работа будет проходить на чердаках. Они не будут мешать учебному процессу», — подчеркнула она.

Казыбек Эргешов поинтересовался у представителя МЧС, оснащены ли школы противопожарной сигнализацией.

«У нас нет надзорных полномочий, они у Госэкотехинспекции. Мы проводим профилактические мероприятия. В прошлом году делали анализ, звуковые сирены есть где-то в 44-45 школах», — ответил он.
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