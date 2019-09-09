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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (149)

Суд над экс-мэрами. На какие средства строили школу в «Калыс-Ордо»

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В суде допрашивают экс-премьер-министра Тайырбека Сарпашева по эпизоду со строительством школы в жилом массиве «Калыс-Ордо».

Обвиняемый Кубанычбек Кулматов поинтересовался, в каком документе подтверждается, что деньги на строительство являются бюджетными. «Я не смогу ответить на этот вопрос. Нужен эксперт, который смог бы это объяснить», — ответил Тайырбек Сарпашев.

Адвокат Сергей Слесарев отметил, что в протоколе с ТВЕА указано, что компания предоставит услуги на безвозмездной основе.

«Но выделение денег (грант, кредит) и предоставление услуги — это разные вещи?» — поинтересовался адвокат у Тайырбека Сарпашева.

Бывший премьер-министр ответил утвердительно.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.
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