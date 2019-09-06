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Общество

Драка возле супермаркета. Подозреваемые отказались давать показания

Оба подозреваемых в жестоком избиении мужчин возле супермаркета отказались давать показания. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник следственной службы ГУВД Нурлан Утемисов.

По его словам, подозреваемым не засчитается явка с повинной.

«В 6.00 в ИВС водворен Калысбек Сейитбеков, в 6.30 — Жаныбек Бапышев. Причины нападения пока неизвестны, поскольку задержанные не дают показания. Оба приходятся братьями. У них есть адвокат. Им инкриминируется «Покушение на убийство», срок наказания за это деяние предусматривает до пожизненного лишения свободы», — сказал Нурлан Утемисов.

Он добавил, что с 28 августа милиция проводила необходимые мероприятия, поэтому подозреваемые вынуждены были прийти в ГУВД сами.

Как на территории ГУВД оказались журналисты, милицейский чиновник не знает.

Напомним, что 28 августа около супермаркета «Ярмарка» на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова в ходе драки жестоко избиты двое мужчин. Один из них вышел из комы, второму предстоит операция. Подозреваемых объявили в розыск. Выяснилось, что родственник одного из них является сотрудником милиции. Сегодня ночью подозреваемые явились в ГУВД, где их задержали. 
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