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Происшествия

Перестрелка в Бишкеке. Задержаны подозреваемые в покушении на убийство

Сотрудники милиции задержали двоих мужчин, подозреваемых в покушении на убийство. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

По его данным, 7 августа 2022 года в службу «102» ГУВД Бишкека поступил вызов о том, что в переулке Каарманском мужчина получил огнестрельное ранение. Пострадавшим оказался А.Р. Он с диагнозом огнестрельное дробовое ранение правого бедра с открытым переломом и со смещением был госпитализирован в Клиническую больницу скорой медицинской помощи № 4.

Следственной службой УВД Первомайского района возбуждено уголовное дело по статье 280 (хулиганство), в последующем дело переквалифицировали на статью 37-122 (покушение на убийство, то есть лишение жизни другого человека, совершенное из хулиганских побуждений, группой лиц, которое не было доведено до конца по причинам, не зависящим от его воли) УК КР.

«В связи с неустановлением местонахождения подозреваемых С.Н., 1999 года рождения, С.Л., 1994 года рождения, и К.Г., 1993 года рождения, следователем было вынесено постановление о заочном привлечении в качестве обвиняемых. Первомайским районным судом Бишкека в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО № 1 Бишкека. В последующем заведено разыскное дело, обвиняемые объявлены в межгосударственный и международный розыск по линии Интерпола», — отметили в ГУВД.

25 января 2024 года разыскиваемые С.Н. и С.Л. задержаны и водворены в ИВС ГУВД Бишкека. Они заключены под стражу с содержанием в СИЗО № 1 сроком на один месяц.

В настоящее время разыскивается Геннадий Геннадиевич Каландаров, 1993 года рождения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285231/
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