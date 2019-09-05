Школа из контейнеров в Нарыне. Омбудсмен призвал срочно решить проблему

Школа имени К.Абирова из контейнеров в селе Кенеш Нарынского района не соответствует никаким нормам. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена КР.

По ее данным, представители акыйкатчи провели мониторинг школы, где уроки проводят в 20-тонных контейнерах, пять из которых переделаны под ученические классы, а один — под «учительский кабинет». Ознакомившись с условиями обучения, представители института пришли к выводу, что школа не соответствует никаким нормам и требованиям, предъявляемым к учебному процессу.

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«Равно как и нормам защиты прав ребенка на образование, здоровье и безопасность. Контейнеры не в состоянии заменить нормальный школьный кабинет, в них вмещается только 15-16 учеников начальных классов, а старшеклассников — и того меньше. В них нет ни кондиционеров, ни вентиляции, в теплую погоду здесь жарко, душно и не хватает воздуха, а в холодную — будет холоднее, чем на улице», — заявил омбудсмен.

Аппарат омбудсмена просит правительство срочно приступить к постройке в селе Кенеш новой типовой школы с вместимостью не менее 200 учеников.

Сегодня правительство поблагодарило активистов, занявшихся сбором средств на строительство новой школы, и пообещало в скором времени решить проблему.