Школа из контейнеров в Нарыне. Омбудсмен призвал срочно решить проблему

Школа имени К.Абирова из контейнеров в селе Кенеш Нарынского района не соответствует никаким нормам. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена КР.
По ее данным, представители акыйкатчи провели мониторинг школы, где уроки проводят в 20-тонных контейнерах, пять из которых переделаны под ученические классы, а один — под «учительский кабинет». Ознакомившись с условиями обучения, представители института пришли к выводу, что школа не соответствует никаким нормам и требованиям, предъявляемым к учебному процессу.
Аппарат омбудсмена просит правительство срочно приступить к постройке в селе Кенеш новой типовой школы с вместимостью не менее 200 учеников.
Сегодня правительство поблагодарило активистов, занявшихся сбором средств на строительство новой школы, и пообещало в скором времени решить проблему.