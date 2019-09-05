Проект новой школы в селе Кенеш проходит государственную экспертизу

Проект новой школы имени К.Абирова в селе Кенеш Нарынской области проходит государственную экспертизу. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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По ее данным, разработку проектно-сметной документации школы имени К.Абирова в селе Кенеш Нарынского района начали в 2018 году за счет республиканского бюджета. Новая школа рассчитана на 150 мест.

«В настоящее время проект проходит государственную экспертизу. После получения положительного заключения уточнят окончательную сметную стоимость объекта», — сообщили в Госстрое.

Напомним, учеников школы имени К.Абирова в этом году разместили в контейнерах. По данным аппарата полпреда региона, учебное заведение в селе Кенеш находится в аварийном состоянии. Всего в селе 160 школьников.