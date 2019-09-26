Борьба с коррупцией. Вырученные средства пойдут на ремонт аварийных школ

Денежные средства, поступившие от борьбы с коррупцией, будут направлены на ремонт аварийных школ, строительство новых школ и дополнительных корпусов в регионах республики. Об этом сегодня сообщил президент Кыргызстана на встрече с жителями Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

Сооронбай Жээнбеков напомнил, что ранее открыт Единый депозитный счет для денежных средств, поступивших от борьбы с коррупцией. За счет этих средств в семи школах Бишкека, семи школах Чуйской области, в одной школе в Оше, где была переполненность классов, начато строительство дополнительных корпусов.

«Вследствие внутренней миграции в Чуйской области и столице возросло количество населения и было принято такое решение. Теперь денежные средства Единого депозитного счета будут направлены на ремонт аварийных школ, строительство новых школ и дополнительных корпусов в регионах республики», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Всего в республике на сегодня насчитывается 198 школ в аварийном состоянии. Из них 24 школы в Иссык-Кульской области, 4 школы в Джети-Огузском районе.

В 2019 году в шести аварийных школах во всех регионах КР начнутся строительные работы. В октябре этого года планируется начать строительство школы в селе Дархан Джети-Огузского района. В остальных 18 аварийных школах Иссык-Кульской области планируется поэтапно начать строительство.