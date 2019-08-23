Собираем ребенка в школу. Где дешевле: на базаре или в магазине?

Начало учебного года не за горами. Родителям предстоит собрать детей в школу, постараться ничего не забыть и избежать лишних трат.
Опытные родители советуют покупки разбить на несколько дней и не откладывать на последний момент.
Некоторые заранее обходят торговые точки, сравнивают цены.
Корреспондент 24.kg отправилась на один из столичных базаров и в специализированный магазин, чтобы узнать, насколько «похудеет» семейный бюджет.
Ручки, тетрадки, карандаши
Выбор канцелярских принадлежностей огромен.
Универсальный совет, чтобы не купить что-то лишнее, - попросить список у классного руководителя.
В некоторых школах, например, первоклассникам не надо покупать тетради в тонкую линейку, а в других просят принести общую тетрадь. Дневники многие учебные заведения выпускают самостоятельно.
Если ребенок в младшей школе, к выбору портфеля подходить надо тщательно. Конечно, если планируете встречать и провожать ученика, нести рюкзак, можно обойтись без ортопедических моделей. Они, как правило, дороже.
Выбирать портфель лучше с ребенком. И здесь вопрос не только в дизайне. Рюкзак должен подходить по размеру, его ширина — не больше ширины плеч. Нижний край — не ниже линии талии школьника. Ширина лямок — не менее 4-
Не забывайте, что максимальный вес пустой сумки для ребенка не должен превышать одного килограмма.
На базаре купить рюкзак можно от 500 сомов. Стоимость ортопедических моделей — от 1 тысячи сомов, в магазине продают брендовые от 3,5 тысячи.
Покупка канцелярских принадлежностей также обойдется в кругленькую сумму.
Помните, даже простой рисунок на обложке тетради поднимает ее цену.
Итак, в минимальном списке тонкие тетради в клетку и линейку для учеников младших классов. Их можно купить по 10 штук. На рынке они стоят от 4 сомов. Обложки для них — от 2 сомов. Старшеклассникам придется брать и общие тетради, и тонкие. Последние требуют обычно на уроках родного, второго и иностранного языка, а также для контрольных по другим предметам. Стоимость общих тетрадей (24 листа) от 20 сомов.
Большой пенал с разными отделами тоже не лучший выбор, особенно для младшеклассников. Он тяжелый, занимает много места. Половина из предметов, которыми наполнили его производители, просто не пригодится. Лучше, если пенал будет мягким и небольшим. Да и дешевле намного — от 70 сомов.
Стоимость ручек — от 5 сомов. В начальной школе просят брать еще с зеленой пастой. Можно купить с небольшим запасом. Они, как правило, быстро теряются. Как и простые карандаши (от 5 сомов).
В списке необходимых принадлежностей у младшеклассников также альбом (от 35 сомов) и краски (от 60 сомов), пластилин (60 сомов) и клей (от 15 сомов), ластики (около 20 сомов), цветные карандаши (от 60 сомов) и кисти (от 60 сомов за набор), ножницы (от 30 сомов) и цветная бумага (от 35 сомов), линейки (от 10 сомов) и, конечно же, подставка для книг (от 50 сомов). Можно еще купить отдельные папки-файлы для тетрадок и альбома с карандашами и красками. Ребенку будет легче находить их в рюкзаке.
Цены на канцелярские принадлежности в отделе специализированного торгового центра не отличаются от рыночных. Но здесь шире ассортимент известных брендов.
- Минимальный расход на канцелярские товары (20 тонких тетрадей с обложками, 4 ручки, 2 карандаша, пенал, альбом, набор красок, пластилина, цветных карандашей, клей, ластик, ножницы, цветная бумага, линейка, подставка для книг) - 655 сомов.
Во что одеть
Прежде чем отправляться за школьной формой, следует узнать, что именно покупать.
К внешнему виду учеников в разных учебных заведениях свои требования.
Министерство образования лишь рекомендует выбирать форму по согласованию с родителями. Она может быть как однотонной, так и содержать серый, синий или бордо. Не исключается классический вариант: «белый верх, черный низ».
Кроме того, школьнику потребуются спортивный костюм и кроссовки на физкультуру и форма на ритмику.
На Орто-Сайском рынке ассортимент шире. Самый доступный вариант — местного производства швейных цехов. Но, как правило, сшиты они из синтетической ткани.
Родителям девочек школьный наряд обойдется дороже: придется покупать и юбку, и брюки. Юбку обязывают носить в первой и четвертой четвертях.
Цены на рынке на «сампошив» варьируются от 400 сомов. Турецкого и фирменного китайского производства – от 1,2 тысячи сомов.
Брюки турецкого производства для мальчиков — от 1 тысячи сомов, девочек — 1,5 тысячи. Практически в два раза дешевле можно купить форму местного производства.
В списке первоочередных покупок — рубашки с коротким рукавом. Их лучше взять две. Столько же с длинным.
Рубашки можно найти от 450 сомов. Стоимость турецких блузок для девочек – от 950 сомов, рубашек для мальчиков – от 900.
Кроме того, в гардеробе ученика обязателен пиджак. Хорошего качества обойдется от 1,7 тысячи, вне зависимости для мальчика или девочки. Можно найти варианты подешевле — около 1 тысячи.
Школьный костюм, который пыталось ввести Минобразования, стоит от 1,5 тысячи до 2,8 тысячи сомов.
Туфли для девочек китайского производства стоят от 900 сомов, для мальчиков — от 800.
Около 2,5 тысячи обойдется форма и обувь для занятий физкультурой.
На «мелочовку»: нижнее белье, носки, колготки уйдет около 1 тысячи сомов.
- Потратить на наряд хорошего качества для девочки (юбка, брюки, блузка, спортивный костюм и обувь, пиджак, туфли, белье и носки) придется не менее 9 тысяч 750 сомов. Для мальчика (брюки, рубашка, спортивный костюм и обувь, пиджак, туфли, белье и носки) – 6 тысяч 900 сомов.
Брендовый наряд
Поход в магазин идеальный вариант для занятых родителей. Они работают до 20.00, без выходных. Но сэкономить в этом случае вряд ли получится. Да и выбор намного меньше, несмотря на то, что практически во всех бутиках, за исключением специализирующихся на товарах для малышей, представлена одежда для школы.
Цены на одежду турецкого и фирменного китайского производства не сильно отличаются от рыночных. Рубашки для мальчиков от 950 сомов, для девочек — от 1 тысячи сомов. За юбку придется выложить от 1 тысячи 250 сомов, брюки — от 1,5 тысячи.
Пиджаки в бутиках чуть дороже — от 1 тысячи 850 сомов. Туфли на девочку от 1 тысячи 900 сомов, на мальчика — от 2 тысяч. Дороже и кроссовки — около 1,6 тысячи сомов. Спортивный костюм — от 2 тысяч.
В бутиках можно купить одежду из Италии и Польши. Представлены и российские производители. Цены на такой наряд серьезно ударят по кошельку. Костюм-двойка на мальчика обойдется в 4 тысячи 300 сомов, рубашка — в 1 тысячу 300 сомов, обычный пиджак тут стоит — 5 тысяч 200 сомов, рубашка — 2 тысячи сомов. Зато можно быть уверенными, что ваш ребенок в таких вещах точно будет отличаться от одноклассников.
Кстати, в торговых центрах продают и школьную форму. Цены варьируются от 1 тысячи 800 сомов до 2 тысяч 500 сомов.
Есть вариант и для скромного бюджета — вещи, сшитые в Кыргызстане. Блузки для девочек от 267 сомов, мальчиков — 800 сомов, брюки от 196 сомов, юбки — 450 сомов.
- Бюджет в магазине для девочки (юбка, брюки, блузка, спортивный костюм и обувь, пиджак, туфли, белье и носки) – от 11 тысяч 900 сомов. Мальчика (брюки, рубашка, спортивный костюм и обувь, пиджак, туфли, белье и носки) – 10 тысяч 300 сомов.
Подводим итог
Сборы в школу однозначно пробьют серьезную брешь в семейном бюджете. В своих подсчетах мы придерживались золотой середины между ценой и качеством.
На базаре полный боевой комплект ученицы обойдется в 11 тысяч 405 сомов, ученика — 9 тысяч 555 сомов.
В магазине придется выложить 13 тысяч 555 сомов родителям девочки, и 11 тысяч 955 сомов — мальчика.