Собираем ребенка в школу. Где дешевле: на базаре или в магазине?

Начало учебного года не за горами. Родителям предстоит собрать детей в школу, постараться ничего не забыть и избежать лишних трат.

Опытные родители советуют покупки разбить на несколько дней и не откладывать на последний момент.

Некоторые заранее обходят торговые точки, сравнивают цены.

Корреспондент 24.kg отправилась на один из столичных базаров и в специализированный магазин, чтобы узнать, насколько «похудеет» семейный бюджет.

Ручки, тетрадки, карандаши

Выбор канцелярских принадлежностей огромен.

Универсальный совет, чтобы не купить что-то лишнее, - попросить список у классного руководителя.

В некоторых школах, например, первоклассникам не надо покупать тетради в тонкую линейку, а в других просят принести общую тетрадь. Дневники многие учебные заведения выпускают самостоятельно.

Читайте по теме В мэрии пока не знают, сколько детей с ОВЗ будет учиться в школе «Газпрома»

Если ребенок в младшей школе, к выбору портфеля подходить надо тщательно. Конечно, если планируете встречать и провожать ученика, нести рюкзак, можно обойтись без ортопедических моделей. Они, как правило, дороже.

Выбирать портфель лучше с ребенком. И здесь вопрос не только в дизайне. Рюкзак должен подходить по размеру, его ширина — не больше ширины плеч. Нижний край — не ниже линии талии школьника. Ширина лямок — не менее 4- 5 сантиметров . Следует уделить внимание качеству молний, застежек, материала, из которого изготовлен портфель. Как правило, пользоваться им можно несколько лет.

Не забывайте, что максимальный вес пустой сумки для ребенка не должен превышать одного килограмма.

На базаре купить рюкзак можно от 500 сомов. Стоимость ортопедических моделей — от 1 тысячи сомов, в магазине продают брендовые от 3,5 тысячи.

Покупка канцелярских принадлежностей также обойдется в кругленькую сумму.

Помните, даже простой рисунок на обложке тетради поднимает ее цену.

Итак, в минимальном списке тонкие тетради в клетку и линейку для учеников младших классов. Их можно купить по 10 штук. На рынке они стоят от 4 сомов. Обложки для них — от 2 сомов. Старшеклассникам придется брать и общие тетради, и тонкие. Последние требуют обычно на уроках родного, второго и иностранного языка, а также для контрольных по другим предметам. Стоимость общих тетрадей (24 листа) от 20 сомов.

Читайте по теме Что делать, если вашего ребенка не берут в школу?

Большой пенал с разными отделами тоже не лучший выбор, особенно для младшеклассников. Он тяжелый, занимает много места. Половина из предметов, которыми наполнили его производители, просто не пригодится. Лучше, если пенал будет мягким и небольшим. Да и дешевле намного — от 70 сомов.

Стоимость ручек — от 5 сомов. В начальной школе просят брать еще с зеленой пастой. Можно купить с небольшим запасом. Они, как правило, быстро теряются. Как и простые карандаши (от 5 сомов).

В списке необходимых принадлежностей у младшеклассников также альбом (от 35 сомов) и краски (от 60 сомов), пластилин (60 сомов) и клей (от 15 сомов), ластики (около 20 сомов), цветные карандаши (от 60 сомов) и кисти (от 60 сомов за набор), ножницы (от 30 сомов) и цветная бумага (от 35 сомов), линейки (от 10 сомов) и, конечно же, подставка для книг (от 50 сомов). Можно еще купить отдельные папки-файлы для тетрадок и альбома с карандашами и красками. Ребенку будет легче находить их в рюкзаке.

Цены на канцелярские принадлежности в отделе специализированного торгового центра не отличаются от рыночных. Но здесь шире ассортимент известных брендов.

Минимальный расход на канцелярские товары (20 тонких тетрадей с обложками, 4 ручки, 2 карандаша, пенал, альбом, набор красок, пластилина, цветных карандашей, клей, ластик, ножницы, цветная бумага, линейка, подставка для книг) - 655 сомов.

Во что одеть

Прежде чем отправляться за школьной формой, следует узнать, что именно покупать.

К внешнему виду учеников в разных учебных заведениях свои требования.

Министерство образования лишь рекомендует выбирать форму по согласованию с родителями. Она может быть как однотонной, так и содержать серый, синий или бордо. Не исключается классический вариант: «белый верх, черный низ».

Читайте по теме Чтобы не потеряться. Чему родители должны научить школьника

Кроме того, школьнику потребуются спортивный костюм и кроссовки на физкультуру и форма на ритмику.

На Орто-Сайском рынке ассортимент шире. Самый доступный вариант — местного производства швейных цехов. Но, как правило, сшиты они из синтетической ткани.

Родителям девочек школьный наряд обойдется дороже: придется покупать и юбку, и брюки. Юбку обязывают носить в первой и четвертой четвертях.

Цены на рынке на «сампошив» варьируются от 400 сомов. Турецкого и фирменного китайского производства – от 1,2 тысячи сомов.

Брюки турецкого производства для мальчиков — от 1 тысячи сомов, девочек — 1,5 тысячи. Практически в два раза дешевле можно купить форму местного производства.

В списке первоочередных покупок — рубашки с коротким рукавом. Их лучше взять две. Столько же с длинным.

Рубашки можно найти от 450 сомов. Стоимость турецких блузок для девочек – от 950 сомов, рубашек для мальчиков – от 900.

Кроме того, в гардеробе ученика обязателен пиджак. Хорошего качества обойдется от 1,7 тысячи, вне зависимости для мальчика или девочки. Можно найти варианты подешевле — около 1 тысячи.

Читайте по теме Первый раз в первый класс. Как адаптировать ребенка к школе?

Школьный костюм, который пыталось ввести Минобразования, стоит от 1,5 тысячи до 2,8 тысячи сомов.

Туфли для девочек китайского производства стоят от 900 сомов, для мальчиков — от 800.

Около 2,5 тысячи обойдется форма и обувь для занятий физкультурой.

На «мелочовку»: нижнее белье, носки, колготки уйдет около 1 тысячи сомов.

Потратить на наряд хорошего качества для девочки (юбка, брюки, блузка, спортивный костюм и обувь, пиджак, туфли, белье и носки) придется не менее 9 тысяч 750 сомов. Для мальчика (брюки, рубашка, спортивный костюм и обувь, пиджак, туфли, белье и носки) – 6 тысяч 900 сомов.

Брендовый наряд

Поход в магазин идеальный вариант для занятых родителей. Они работают до 20.00, без выходных. Но сэкономить в этом случае вряд ли получится. Да и выбор намного меньше, несмотря на то, что практически во всех бутиках, за исключением специализирующихся на товарах для малышей, представлена одежда для школы.

Цены на одежду турецкого и фирменного китайского производства не сильно отличаются от рыночных. Рубашки для мальчиков от 950 сомов, для девочек — от 1 тысячи сомов. За юбку придется выложить от 1 тысячи 250 сомов, брюки — от 1,5 тысячи.

Пиджаки в бутиках чуть дороже — от 1 тысячи 850 сомов. Туфли на девочку от 1 тысячи 900 сомов, на мальчика — от 2 тысяч. Дороже и кроссовки — около 1,6 тысячи сомов. Спортивный костюм — от 2 тысяч.

В бутиках можно купить одежду из Италии и Польши. Представлены и российские производители. Цены на такой наряд серьезно ударят по кошельку. Костюм-двойка на мальчика обойдется в 4 тысячи 300 сомов, рубашка — в 1 тысячу 300 сомов, обычный пиджак тут стоит — 5 тысяч 200 сомов, рубашка — 2 тысячи сомов. Зато можно быть уверенными, что ваш ребенок в таких вещах точно будет отличаться от одноклассников.

Кстати, в торговых центрах продают и школьную форму. Цены варьируются от 1 тысячи 800 сомов до 2 тысяч 500 сомов.

Есть вариант и для скромного бюджета — вещи, сшитые в Кыргызстане. Блузки для девочек от 267 сомов, мальчиков — 800 сомов, брюки от 196 сомов, юбки — 450 сомов.

Бюджет в магазине для девочки (юбка, брюки, блузка, спортивный костюм и обувь, пиджак, туфли, белье и носки) – от 11 тысяч 900 сомов. Мальчика (брюки, рубашка, спортивный костюм и обувь, пиджак, туфли, белье и носки) – 10 тысяч 300 сомов.

Подводим итог

Сборы в школу однозначно пробьют серьезную брешь в семейном бюджете. В своих подсчетах мы придерживались золотой середины между ценой и качеством.

На базаре полный боевой комплект ученицы обойдется в 11 тысяч 405 сомов, ученика — 9 тысяч 555 сомов.

В магазине придется выложить 13 тысяч 555 сомов родителям девочки, и 11 тысяч 955 сомов — мальчика.