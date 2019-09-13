Данные, озвученные только что назначенным главой Минобраза, подвергли сомнению

В школах Кыргызстана увеличат количество часов английского языка и отремонтируют здания. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции СДПК, где обсуждают готовность к новому учебному году, сообщил вновь назначенный министр образования и науки Каныбек Исаков.

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По его словам, планируется ввести изучение английского языка и в детских садах.

Социал-демократы подняли вопрос аварийных школ. По информации Минобраза, таких учебных заведений всего 17. Депутат Рыскелди Момбеков подверг данные чиновников сомнению. Он утверждает, что школьных зданий в аварийном состоянии намного больше.

«Что в вашем понимании аварийная школа? Дошедшая до состояния контейнера? Я вас уверяю, школ не 17, в Чон-Алае и Чактале дети учатся в полуразрушенных времянках, отапливаемых буржуйками. Поезжайте и посмотрите», — посоветовал Рыскелди Момбеков.

Каныбек Исаков пообещал в очередной раз все решить и заверил, что строятся новые школы.