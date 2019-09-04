Школу в селе Кенеш хотели разместить в клубе, но он тоже в аварийном состоянии

В селе Кенеш, где дети временно учатся в мобильных домах, построят новую школу. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства правительства в Нарынской области.

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Уточняется, что старая школа находится в аварийном состоянии. МЧС ранее вынесло заключение, что дальнейшее осуществление учебного процесса в ней представляет угрозу для жизни детей и учителей.

«Мы планировали временно проводить занятия в здании клуба, но он также находится в аварийном состоянии. В целях безопасности было принято решение временно разместить детей в мобильных домах. Когда похолодает, школьников и учителей переведут в другое, более приемлемое для обучения в зимний период здание. Новая школа в селе Кенеш будет построена в ближайшее время», — сказала заместитель полпреда Жаркын Ибраева.

Она отметила, что «принимает критику со стороны общества».

Напомним, 2 сентября 2019 года аким Нарынского района Семетей Черикбаев устроил церемонию открытия временной школы.

«Вместе с тем основной целью поездки главы районной администрации было разъяснение сложившейся ситуации со школой», — подчеркнула она.