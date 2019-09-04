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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (352)

В Бишкеке планируют отремонтировать еще один отрезок улицы Московской

Мэрия Бишкека планирует отремонтировать еще один отрезок улицы Московской — от улицы Абдрахманова до проспекта Манаса. Об этом 24.kg сообщил вице-мэр Уланбек Азыгалиев.

По его словам, сейчас идут переговоры с китайской стороной.

«После реализации первой фазы проекта по реконструкции дорог остались средства. Мы обратились с просьбой полностью закончить ремонт улицы Московской. Если они пойдут навстречу, сделаем его в этом году», — отметил он.

Уланбек Азыгалиев напомнил, что недавно отремонтировали отрезок улицы Московской от проспекта Манаса до бульвара Молодой Гвардии. Ранее заменили асфальт на участке от улицы Абдрахманова до улицы Суюмбаева.
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