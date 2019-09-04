13:53
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (183)

Читает книги. Депутат рассказала, чем занимается Алмазбек Атамбаев в СИЗО ГКНБ

Бывший президент Алмазбек Атамбаев чувствует себя хорошо. Об этом журналистам сообщила депутат парламента Асель Кодуранова.

Сегодня парламентарии Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова и Карамат Орозова посетили Алмазбека Атамбаева.

«Конечно, там не курорт, поэтому мы говорили о его здоровье. Он сидит в камере один. Читает книги. Какие именно, я не знаю», — сказала Асель Кодуранова.

Сегодня Бишкекский горсуд на выездном заседании рассмотрит вопрос о законности ареста и продления срока содержания под стражей бывшего главы государства. Возле ГКНБ собрались члены его семьи, сторонники и сопартийцы.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.
Ссылка:
просмотров: 1372
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты парламента посетили Алмазбека Атамбаева в СИЗО ГКНБ
Дело Атамбаева. Деятельность мечети не ограничивали
Дело Атамбаева. На мечеть, построенную бывшим президентом, наложили арест
Партия СДПК обратилась в Военную прокуратуру. Требуют пустить на работу
Дело Атамбаева. Бывший президент отказывается отвечать на вопросы следователей
Членов СДПК не пускают в здание «Медиа Форума»
Адвокат: Следствие по делу об освобождении Азиза Батукаева завершается
Дело Атамбаева. У обвиняемых сторонников бывшего президента нет жалоб и просьб
Дело Атамбаева. Обыск и изъятие сотового у Кундуз Жолдубаевой признали законными
У адвоката Омурбека Текебаева отобрали бизнес. Он винит бывшее руководство ГКНБ
Популярные новости
Омурбек Текебаев рассказал, кто вел переговоры по&nbsp;его делу с&nbsp;семьей Атамбаева Омурбек Текебаев рассказал, кто вел переговоры по его делу с семьей Атамбаева
Пропавшего на&nbsp;Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на&nbsp;берегу Пропавшего на Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на берегу
Драка возле супермаркета. Милиция разыскивает нападавших Драка возле супермаркета. Милиция разыскивает нападавших
Дело Атамбаева. Бывший президент отказывается отвечать на&nbsp;вопросы следователей Дело Атамбаева. Бывший президент отказывается отвечать на вопросы следователей
Бизнес
Смартфоны Huawei в&nbsp;рассрочку до&nbsp;девяти месяцев без переплат и&nbsp;первого платежа Смартфоны Huawei в рассрочку до девяти месяцев без переплат и первого платежа
MegaCom: новый код 990 уже в&nbsp;продаже! MegaCom: новый код 990 уже в продаже!
Позаботьтесь о&nbsp;будущем ребенка с&nbsp;депозитом &laquo;Детский&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Позаботьтесь о будущем ребенка с депозитом «Детский» от «Бакай Банка»
ОАО &laquo;МАМ&raquo; выступило официальным спонсором чемпионата мира по&nbsp;бильярдному спорту ОАО «МАМ» выступило официальным спонсором чемпионата мира по бильярдному спорту