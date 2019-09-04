Читает книги. Депутат рассказала, чем занимается Алмазбек Атамбаев в СИЗО ГКНБ

Бывший президент Алмазбек Атамбаев чувствует себя хорошо. Об этом журналистам сообщила депутат парламента Асель Кодуранова.

Сегодня парламентарии Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова и Карамат Орозова посетили Алмазбека Атамбаева.

«Конечно, там не курорт, поэтому мы говорили о его здоровье. Он сидит в камере один. Читает книги. Какие именно, я не знаю», — сказала Асель Кодуранова.

Сегодня Бишкекский горсуд на выездном заседании рассмотрит вопрос о законности ареста и продления срока содержания под стражей бывшего главы государства. Возле ГКНБ собрались члены его семьи, сторонники и сопартийцы.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.