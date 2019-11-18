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Общество
Сюжеты: Дело «Дастана», Дело Кубанычбека Кулматова

В суде над экс-мэрами приступили к изучению материалов дела

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Суд приступил к изучению материалов по пансионату «Солнечный берег» — обвиняемым по этому эпизоду проходит экс-мэр Албек Ибраимов. Об этом 24.kg сообщил адвокат Сергей Слесарев.

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«Вначале были споры между обвинением и защитой по поводу того, каким образом исследовать доказательства. Мое предложение — использовать принципы состязательности и независимости суда от какой-либо стороны. В обвинительном акте указаны всего два документа из 17 томов, на которых строится обвинение. Следуя предложенному мною порядку, если обвинению или защите дополнительно нужно исследовать какие-то другие документы, то должны заявить об этом суду. В итоге председательствующий постановил именно таким образом исследовать», — отметил адвокат.

Сергей Слесарев добавил, что в материалах дела в основе есть только копии документов, нет никаких доказательств виновности Албека Ибраимова. Он и не упоминается в них.

В то же время ему вменяют две статьи — «Использование служебного положения вопреки интересам службы» и «Растрата вверенного имущества» УК КР.

«Но когда пансионат продавали, Албек Ибраимов занимал должность заместителя руководителя аппарата президента и никакого отношения не имел к ТНК «Дастан». По второй статье тоже есть вопросы. Имущество было продано по всем правилам, ничем не доказано, что цена была занижена. Есть письмо ФУГИ, оценка, решение совета директоров, правления ТНК «Дастан», — заявил Сергей Слесарев.

По версии следствия, объект продали по указанию Албека Ибраимова по заниженной стоимости. Ущерб ОАО «ТНК «Дастан» составил 82 миллиона 750 тысяч 556 сомов.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным.
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