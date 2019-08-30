16:23
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (173)

Дело Атамбаева. Бекболот Талгарбеков решил отозвать свой иск

Политик Бекболот Талгарбеков отзывает свой иск о защите чести и достоинства к бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву. Об этом 24.kg сообщил его сын Арстанбек Талгарбеков.

Читайте по теме
Суд опять вернул иск Бекболоту Талгарбекову против Алмазбека Атамбаева
По его словам, Бекболот Талгарбеков намеревался взыскать по суду 17 миллионов сомов — по миллиону за каждый год, который просили для него прокуроры в качестве наказания. Он также требовал официальных извинений от бывшего главы государства за заведомо ложное сообщение и клевету.

«Но в связи с тем, что Атамбаев сам сейчас находится под следствием в СИЗО ГКНБ и проходит фигурантом по ряду уголовных дел, мы решили не судиться с ним в гражданском порядке», — сказал Арстанбек Талгарбеков.

Лежачего не бьют. Надеемся, что суд над Атамбаевым будет максимально открытым и прозрачным, чтобы народ узнал о всех его преступлениях.

Арстанбек Талгарбеков

Осужденного за попытку насильственного захвата власти Бекболота Талгарбекова выпустили из колонии 7 марта 2019 года. Аламединский районный суд принял решение о его условно-досрочном освобождении.

В мае 2016-го ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении членов объединения «Народный парламент». Бекболота Талгарбекова и Толубая Колубаева приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, Марата Султанова — к 10 годам, Тойгонбека Калматова — к 5 годам (условно), Александра Гусева — к 6 годам (условно).
Ссылка:
просмотров: 1094
Версия для печати
Материалы по теме
ГСИН повторно рассматривает прошение адвокатов о переводе Эрнеста Карыбекова
Суд не может приступить к рассмотрению иска Бекболота Талгарбекова
Причастность Атамбаева к политическим гонениям подтвердится, заявляют активисты
Эрнесту Карыбекову отказали в переводе в колонию-поселение
Суд принял иск Бекболота Талгарбекова к экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву
Эрнеста Карыбекова так и не перевели в колонию-поселение
Суд не принимает иск Бекболота Талгарбекова к экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву
Эрнест Карыбеков просит перевести его в колонию-поселение
Послу США посоветовали проверять информацию. МИД недоволен докладом Госдепа
С эксперта Эрнеста Карыбекова должны снять обвинения в разглашении гостайны
Популярные новости
Омурбек Текебаев считает, что Атамбаев не&nbsp;должен стать политическим узником Омурбек Текебаев считает, что Атамбаев не должен стать политическим узником
Дело Атамбаева. Супруга бывшего президента встретилась с&nbsp;мужем Дело Атамбаева. Супруга бывшего президента встретилась с мужем
Дело Курсана Асанова. Сына экс-замглавы МВД объявили в&nbsp;розыск Дело Курсана Асанова. Сына экс-замглавы МВД объявили в розыск
В&nbsp;ГУОБДД рассказали подробности аварии, в&nbsp;которой погиб сын Садыра Жапарова В ГУОБДД рассказали подробности аварии, в которой погиб сын Садыра Жапарова
Бизнес
В&nbsp;Beeline Кыргызстан прошел Digithon 2019 В Beeline Кыргызстан прошел Digithon 2019
ОАО &laquo;МАМ&raquo; поздравило детей-сирот Аламединского района с&nbsp;Днем знаний ОАО «МАМ» поздравило детей-сирот Аламединского района с Днем знаний
Рассрочка или кредит на&nbsp;сотовые телефоны от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; за&nbsp;полчаса в&nbsp;MegaStore Рассрочка или кредит на сотовые телефоны от «Бакай Банка» за полчаса в MegaStore
В&nbsp;августе заработало более 150 новых базовых станций 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! в&nbsp;регионах В августе заработало более 150 новых базовых станций 4G LTE от О! в регионах