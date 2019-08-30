Дело Атамбаева. Бекболот Талгарбеков решил отозвать свой иск

Политик Бекболот Талгарбеков отзывает свой иск о защите чести и достоинства к бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву. Об этом 24.kg сообщил его сын Арстанбек Талгарбеков.

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По его словам, Бекболот Талгарбеков намеревался взыскать по суду 17 миллионов сомов — по миллиону за каждый год, который просили для него прокуроры в качестве наказания. Он также требовал официальных извинений от бывшего главы государства за заведомо ложное сообщение и клевету.

«Но в связи с тем, что Атамбаев сам сейчас находится под следствием в СИЗО ГКНБ и проходит фигурантом по ряду уголовных дел, мы решили не судиться с ним в гражданском порядке», — сказал Арстанбек Талгарбеков.

Лежачего не бьют. Надеемся, что суд над Атамбаевым будет максимально открытым и прозрачным, чтобы народ узнал о всех его преступлениях. Арстанбек Талгарбеков

Осужденного за попытку насильственного захвата власти Бекболота Талгарбекова выпустили из колонии 7 марта 2019 года. Аламединский районный суд принял решение о его условно-досрочном освобождении.

В мае 2016-го ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении членов объединения «Народный парламент». Бекболота Талгарбекова и Толубая Колубаева приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, Марата Султанова — к 10 годам, Тойгонбека Калматова — к 5 годам (условно), Александра Гусева — к 6 годам (условно).