22:28
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Суд опять вернул иск Бекболоту Талгарбекову против Алмазбека Атамбаева

Ленинский районный суд опять вернул иск Бекболота Талгарбекова о защите чести и достоинства против бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом 24.kg сообщил его сын Арстанбек. 

Читайте по теме
Суд не может приступить к рассмотрению иска Бекболота Талгарбекова
По его словам, в канцелярии потребовали справку, что Алмазбек Атамбаев действительно проживает в селе Кой-Таш. Истец и адвокаты считают, что суд пытается заволокитить процесс уже на стадии подачи заявления.  

Бекболот Талгарбеков намерен взыскать по суду 17 миллионов сомов по миллиону за каждый год, который просили для него прокуроры в качестве наказания. Он также требует официальных извинений от бывшего главы государства за заведомо ложное сообщение и клевету.

Осужденного за попытку насильственного захвата власти Бекболота Талгарбекова выпустили из колонии 7 марта 2019 года. Аламединский районный суд принял решение о его условно-досрочном освобождении.

В мае 2016-го ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении членов объединения «Народный парламент». Бекболота Талгарбекова и Толубая Колубаева приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, Марата Султанова — к 10 годам, Тойгонбека Калматова — к 5 годам (условно), Александра Гусева — к 6 годам (условно).
Ссылка:
просмотров: 357
Версия для печати
Материалы по теме
Суд не может приступить к рассмотрению иска Бекболота Талгарбекова
Суд не принимает иск Бекболота Талгарбекова к экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву
Бекболот Талгарбеков требует от экс-президента официальных извинений и денег
Бекболот Талгарбеков намерен взыскать с Алмазбека Атамбаева 17 миллионов сомов
Алмазбека Атамбаева ждет очередной иск. Бекболот Талгарбеков подает в суд
Бекболота Талгарбекова освободили из колонии условно-досрочно
Бекболота Талгарбекова суд оправдал по статье о насильственном захвате власти
«Элдик парламенттин» мүчөлөрү 5 жылдан 14 жылга чейин эркинен ажыратылды
Популярные новости
Откуда я&nbsp;знаю его координаты? Атамбаева возмутил вопрос о&nbsp;Раиме-миллионе Откуда я знаю его координаты? Атамбаева возмутил вопрос о Раиме-миллионе
Алмазбек Атамбаев передумал давать показания по&nbsp;Азизу Батукаеву через СМИ Алмазбек Атамбаев передумал давать показания по Азизу Батукаеву через СМИ
В&nbsp;отношении экс-мэра Наримана Тюлеева возбуждено уголовное дело В отношении экс-мэра Наримана Тюлеева возбуждено уголовное дело
Феликс Кулов поддерживает обращение отца Рысбека Акматбаева к&nbsp;генпрокурору Феликс Кулов поддерживает обращение отца Рысбека Акматбаева к генпрокурору
Бизнес
Акция &laquo;Навстречу бизнесу&raquo;: выгодные тарифы по&nbsp;SWIFT-переводам от&nbsp;&laquo;Росинбанка&raquo; Акция «Навстречу бизнесу»: выгодные тарифы по SWIFT-переводам от «Росинбанка»
Интернет-роуминг в&nbsp;Китае от&nbsp;Мобильного оператора О!: 1&nbsp;Мб всего 1&nbsp;сом! Интернет-роуминг в Китае от Мобильного оператора О!: 1 Мб всего 1 сом!
200&nbsp;ГБ на&nbsp;Instagram всего за&nbsp;15&nbsp;сомов в&nbsp;неделю 200 ГБ на Instagram всего за 15 сомов в неделю
Обзор линейки смартфонов HONOR Обзор линейки смартфонов HONOR