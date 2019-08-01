Суд опять вернул иск Бекболоту Талгарбекову против Алмазбека Атамбаева

Ленинский районный суд опять вернул иск Бекболота Талгарбекова о защите чести и достоинства против бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом 24.kg сообщил его сын Арстанбек.

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По его словам, в канцелярии потребовали справку, что Алмазбек Атамбаев действительно проживает в селе Кой-Таш. Истец и адвокаты считают, что суд пытается заволокитить процесс уже на стадии подачи заявления.

Бекболот Талгарбеков намерен взыскать по суду 17 миллионов сомов по миллиону за каждый год, который просили для него прокуроры в качестве наказания. Он также требует официальных извинений от бывшего главы государства за заведомо ложное сообщение и клевету.

Осужденного за попытку насильственного захвата власти Бекболота Талгарбекова выпустили из колонии 7 марта 2019 года. Аламединский районный суд принял решение о его условно-досрочном освобождении.

В мае 2016-го ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении членов объединения «Народный парламент». Бекболота Талгарбекова и Толубая Колубаева приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, Марата Султанова — к 10 годам, Тойгонбека Калматова — к 5 годам (условно), Александра Гусева — к 6 годам (условно).