На Ошском рынке провели очередной рейд против стихийной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, в ходе рейда очистили проезжую часть улиц Киевской, Бейшеналиевой, Кулиева и Токтогула.

«Эвакуировали три автомашины, с которых велась незаконная торговля, демонтировали более 20 объектов облегченного типа: столы, металлические конструкции, зонты, способствующие стихийной торговле», — отметили в мэрии.

С нарушителями провели беседу, составили протоколы согласно Кодексу о нарушениях. Их ждут штрафы.

В мэрии отметили, что за организацию в придорожной полосе торговых точек физические лица могут буть оштрафованы на 3 тысячи сомов, юридические — на 13 тысяч.