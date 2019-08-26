Дело «Дастана». Защита просит обеспечить явку пострадавших

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Он проходит под председательством судьи Кубанычбека Касымбекова.

В суде приступили к допросу обвиняемых по эпизоду с ТНК «Дастан».

Адвокат Сергей Слесарев вновь поднял вопрос отсутствия на процессе представителей пострадавшей стороны — ТНК «Дастан» и ФУГИ.

«Который раз они не приходят на заседания, а мы сейчас исследуем факты, связанные с нанесением ущерба. И для обеспечения объективности нам надо задавать перекрестные вопросы потерпевшим. Но суд не обеспечивает их явку», — заявил он.

Однако судья решил продолжить процесс, попросив обвинение обеспечить явку пострадавших после обеда.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.