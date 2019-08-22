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Общество

В Минобразования рассказали, почему в школах не хватает около 2 тысяч учителей

В Кыргызстане в 2 тысячах 265 школах работает более 77,8 тысячи учителей, в том числе лишь около 15 процентов — педагоги-мужчины. Такие данные 24.kg предоставили в Министерстве образования и науки.

По информации пресс-службы ведомства, на конец 2018/19 учебного года свободными оставались примерно две тысячи вакансий. Они сформировались из-за болезни учителей, декретных отпусков, академической мобильности, выхода педагогов на пенсию.

На начало 2019/20 учебного года выдано более 1,5 тысячи направлений на работу выпускникам бюджетных отделений педагогических вузов. В сентябре станет известно, сколько из них прибыло на рабочие места.

В правительстве пообещали осенью повысить зарплату учителям. Насколько и каким путем, пока не уточняется. В Минобразования отметили, что внесли на рассмотрение несколько вариантов. Изыскиваются необходимые финансовые ресурсы.

Ранее педагогам обещали вернуть отмененные в 2011 году квалификационные категории, за которые предусматривалась доплата в 1-2 тысячи сомов.
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