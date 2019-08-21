Относительно удовлетворительное. Минздрав рассказал о состоянии Сапара Исакова

Состояние бывшего премьер-министра Сапара Исакова врачи оценивают как относительно удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, бывший премьер-министр находится под наблюдением медиков и получает соответствующее лечение.

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в социальных сетях некоторые сторонники Сапара Исакова сообщают, что врачи не определяют точный диагноз.

В ведомстве отметили, что

«Сапар Исаков находится на стационарном лечении в отделении неврологии № 2 Национального госпиталя с 16 августа 2019 года с клиническим диагнозом «синдром недостаточности в бассейне вертебробазилярной артериальной системы, остеохондроз шейного отдела позвоночника», — рассказали в ведомстве.

После первичного обследования состоялся консилиум, который рекомендовал наблюдение и стационарное лечение в отделении неврологии № 2 НГ. Инсульт у Сапара Исакова врачи исключили.

Напомним, бывшего премьер-министра госпитализировали с предварительным диагнозом «вертебробазилярная недостаточность» (пережимание сосудов шеи, которое приводит к головокружению, головным болям). Его увезли в Национальный госпиталь из СИЗО ГКНБ.

Он обвиняется в коррупции при модернизации ТЭЦ, реконструкции Исторического музея и ипподрома на Иссык-Куле. Он находится под стражей.