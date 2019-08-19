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Общество

В Кыргызстане всего 56 хищных ловчих птиц получили паспорта

В Кыргызстане всего 56 хищных ловчих птиц получили идентификационные карты (паспорта). Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

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По ее данным, процедура оформления завершилась в августе. Сотрудники департамента ГАООСиЛХ совместно с правоохранительными органами, межрайонными управлениями Госэкотехинспекции, а также местными органами власти во всех регионах проводят проверку на наличие документов. Неоформленных ловчих хищных птиц будут конфисковывать, а их хозяев штрафовать: за незаконное пользование беркута — 100 тысяч сомов, сокола — 250 тысяч.

Стоимость идентификационной карты составляла 760 сомов. Всего их выдано 56, в том числе 26 — членам федерации «Салбуурун» для участия в этнофестивале в Саудовской Аравии.

В Госагентстве отметили, что в Кыргызстане насчитывается более 200 держателей ловчих хищных птиц, у половины есть охотничьи удостоверения, выданные ГАООСиЛХ.

Напомним, что 4 июня 2018 года правительство КР утвердило правила содержания и использования ловчих хищных птиц на территории Кыргызстана.
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