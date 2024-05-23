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Общество

Сотрудники Минприроды изъяли беркута на площади Ала-Тоо

Сотрудники управления контроля биоресурсов службы экологического технического надзора и биоресурсов Минприроды провели рейд. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, на площади Ала-Тоо в Бишкеке работники ведомства изъяли краснокнижного беркута.

Минприроды
Фото Минприроды. Изъятая птица

«За нарушение статьи 262 Кодекса о правонарушениях предусмотрен штраф в размере 20 тысяч сомов физическим лицам и 65 тысяч — юридическим», — подчеркнули в Минприроды.

Там добавили, что с нарушителем провели разъяснительную беседу по недопущению нарушений законодательства в сфере охраны объектов животного и растительного мира. Птицу передали в НАБУ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294756/
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