Сотрудники Минприроды изъяли беркута на площади Ала-Тоо

Сотрудники управления контроля биоресурсов службы экологического технического надзора и биоресурсов Минприроды провели рейд. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, на площади Ала-Тоо в Бишкеке работники ведомства изъяли краснокнижного беркута.

Фото Минприроды. Изъятая птица

«За нарушение статьи 262 Кодекса о правонарушениях предусмотрен штраф в размере 20 тысяч сомов физическим лицам и 65 тысяч — юридическим», — подчеркнули в Минприроды.

Там добавили, что с нарушителем провели разъяснительную беседу по недопущению нарушений законодательства в сфере охраны объектов животного и растительного мира. Птицу передали в НАБУ.