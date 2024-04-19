Инспекторы Минприроды изъяли у бишкекчанина раненого балобана

Инспекторы управления контроля биоресурсов службы экологического технического надзора Минприроды совместно с сотрудниками МВД изъяли у жителя Бишкека сокола-балобана с раненым крылом. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что птица будет передена в реабилитационный центр «Бугу-Эне».

Фото пресс-службы Минприроды. Изъятый сокол

В ведомстве добавили, что, согласно статье 262 Кодекса о правонарушениях, за «вывоз, перевозку, хранение и реализацию незаконно добытых объектов животного мира» предусмотрен штраф 20 тысяч сомов для физических лиц и 65 тысяч сомов — для юридических лиц.