08:50
USD 89.01
EUR 95.05
RUB 0.94
Общество

Инспекторы Минприроды изъяли у бишкекчанина раненого балобана

Инспекторы управления контроля биоресурсов службы экологического технического надзора Минприроды совместно с сотрудниками МВД изъяли у жителя Бишкека сокола-балобана с раненым крылом. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что птица будет передена в реабилитационный центр «Бугу-Эне».

пресс-службы Минприроды
Фото пресс-службы Минприроды. Изъятый сокол

В ведомстве добавили, что, согласно статье 262 Кодекса о правонарушениях, за «вывоз, перевозку, хранение и реализацию незаконно добытых объектов животного мира» предусмотрен штраф 20 тысяч сомов для физических лиц и 65 тысяч сомов — для юридических лиц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291962/
просмотров: 73
Версия для печати
Материалы по теме
Год назад двух львят подкинули в зоопарк в Караколе. Что с ними стало
Степного орла с раненой лапой решили спасти: он будет жить в центре «Бугу-Эне»
В Ананьево житель обнаружил в саду филина. Выяснилось, что в него стреляли
В Кыргызстане выпустили 14 соколов на свободу. Их привезли из Саудовской Аравии
Медведицу Майю из цирка после реабилитации перевели в зоопарк в Караколе
Двух львят подкинули в зоопарк в Караколе
Две хищные птицы проходят лечение в Центре реабилитации «Бугу-Эне»
Выходили и отпустили. На Иссык-Куле покалеченных сапсанов спасли от браконьеров
Улукбек Марипов ознакомился с состоянием зоопарка «Бугу Эне» в Караколе
Умерла заболевшая пневмонией рысь из Каракольского зоопарка
Популярные новости
В&nbsp;мае у&nbsp;кыргызстанцев будут длинные выходные В мае у кыргызстанцев будут длинные выходные
Парада на&nbsp;День Победы в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;будет Парада на День Победы в Бишкеке не будет
В&nbsp;Бишкеке появился новый автобусный маршрут В Бишкеке появился новый автобусный маршрут
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Бизнес
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; стал частью международной инвестиционной группы Visor «Халык Банк Кыргызстан» стал частью международной инвестиционной группы Visor
KICB с&nbsp;партнерами посадили более 18&nbsp;600 саженцев в&nbsp;рамках 12-летней программы KICB с партнерами посадили более 18 600 саженцев в рамках 12-летней программы
Штраф на&nbsp;423 миллиона сомов. В&nbsp;лаборатории Бонецкого сделали заявление Штраф на 423 миллиона сомов. В лаборатории Бонецкого сделали заявление
Получите цифровую подпись в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;, чтобы сдать налоговую декларацию онлайн Получите цифровую подпись в «Мой О!», чтобы сдать налоговую декларацию онлайн
19 апреля, пятница
08:44
Инспекторы Минприроды изъяли у бишкекчанина раненого балобана Инспекторы Минприроды изъяли у бишкекчанина раненого ба...
08:37
Обвиняемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве задержали в Кыргызстане
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
18 апреля, четверг
23:44
В мессенджере WhatsApp появились фильтры чатов
23:20
В Омске возобновляют международные автобусные рейсы в Кыргызстан
22:50
В Кара-Куле мужчину подозревают в развратных действиях по отношению к ребенку
22:25
Таможенные службы Кыргызстана и Азербайджана хотят сотрудничать
22:00
Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы