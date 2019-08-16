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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (112)

Членов СДПК не впустили в здание «Форум»

Членов СДПК не впустили в здание «Форум», где они арендуют помещения для штаба. Об этом 24.kg сообщила заместитель председателя партии Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, приехавший на место следователь МВД признал, что члены партии имеют право пройти к своим рабочим местам. Однако для этого требуется договор аренды.

«Загвоздка оказалась в этом документе. Он сейчас находится у генерального директора АО «Медиа Форум» Адилета Жумалиева. Он получил ранение в Кой-Таше и находится в больнице. Возможно, мы сможем пройти на свои рабочие места на следующей неделе. У «Европа плюс» и других арендаторов помещения есть свободный доступ к своим кабинетам», — сказала Кундуз Жолдубаева.

Напомним, после задержания Алмазбека Атамбаева следственная службы МВД наложила арест на здание «Медиа Форум», а также на телеканал «Апрель».
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