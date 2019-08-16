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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (341)

В Бишкеке с опережением отремонтировали семь улиц

В Бишкеке с опережением отремонтированы дороги на семи улицах. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, «Бишкекасфальтсервис» завершил работы на улицах Садыгалиева (от проспекта Дэн Сяопина до улицы Волкова), Осташковской (от проспекта Дэн Сяопина до улицы Орозова), Чебоксарской (от проспекта Жибек Жолу до улицы Салиевой).

Еще четыры улицы: Улан, Кара-Жигач, Молдокулова, Жумабека уже сданы в эксплуатацию. Завершается капремонт отрезков улиц Кок-Жайык, Виноградной, Чокморова.

«На всех участках уложили новый асфальт. Качество дорожного полотна находится на контроле у дорожной испытательной лаборатории», — отметили в мэрии.
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